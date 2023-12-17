02:58Политика
Взрывы прогремели в нескольких городах Украины
Фото: 123RF/bryanwilkinson
Взрывы прогремели в Одессе и подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.
Отмечается, что первые взрывы в Херсоне были слышны около полуночи по московскому времени, в городе начался пожар. Серия взрывов также произошла в Одессе. Кроме того, взрывы прогремели и в Кировограде.
На данный момент в ряде регионов Украины звучат сирены воздушной тревоги.
Сильные взрывы также были слышны в Киеве днем 14 декабря. В некоторых районах украинской столицы после них также отключилось водоснабжение.
До этого, в ночь на 14 декабря СМИ писали о взрывах в городе Херсон, который находится под контролем украинской стороны. На тот момент сигналы воздушной тревоги звучали в Николаевской и Одесской областях, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.
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