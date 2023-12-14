Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Киеве

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В Киеве произошли мощные взрывы, пишет РИА Новости со ссылкой на украинскую прессу.

По данным СМИ, в городе прозвучал сигнал тревоги, однако уже после взрывов. Отмечается, что в некоторых районах украинской столицы также отключилось водоснабжение.

В онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины видно, что сигналы тревоги звучат в Киеве, Киевской и Черниговской областях.

В ночь на 14 декабря СМИ писали о взрывах в городе Херсон, который находится под контролем украинской стороны. На тот момент сигналы воздушной тревоги звучали в Николаевской и Одесской областях, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

До этого, в ночь на 13 декабря, украинские СМИ сообщали о сильных взрывах, которые прогремели в Киеве.

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