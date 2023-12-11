11 декабря, 07:04Политика
В Киеве зафиксировали падение обломков после срабатывания средств ПВО
Фото: 123RF/palinchak
Обломки ракет упали в Голосеевском и Дарницком районах Киева после срабатывания в городе систем противовоздушной обороны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Киевской городской военной администрации Сергея Попко.
Как уточнил мэр Киева Виталий Кличко, экстренные службы также были направлены в Шевченковский район города.
На момент публикации воздушную тревогу уже отменили в столице Украины и Киевской области.
Утром 11 декабря украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах, которые были слышны в Киеве. Тем не менее какие-либо подробности случившегося не уточнялись.
До этого серия взрывов была слышна в Снигиревке, которая находится в подконтрольном Киеву районе Херсонской области.
Читайте также