02:30Политика
СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву районе Херсонской области
Фото: 123RF/bryanwilkinson
Серия взрывов прогремела в Снигиревке, которая находится в подконтрольном Киеву районе Херсонской области. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на украинские издания.
Местные военные власти подтвердили факт взрывов, однако какие-либо подробности случившегося не приводятся. На момент публикации воздушная тревога отменена по всей территории Украины.
Ранее украинские издания сообщали о взрывах, которые произошли в городе Южный в Одесской области. В регионе действовала воздушная тревога. По информации журналистов, в Одесской области работали системы противовоздушной обороны.
До этого в Минобороны России рассказали, что ВС РФ нанесли удар по месту дислокации командиров тактических групп "Катран" и "Омаха" украинской армии, также российские силы ликвидировали хранилище топлива для бронетехники.
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