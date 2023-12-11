СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву районе Херсонской области

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Серия взрывов прогремела в Снигиревке, которая находится в подконтрольном Киеву районе Херсонской области. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на украинские издания.

Местные военные власти подтвердили факт взрывов, однако какие-либо подробности случившегося не приводятся. На момент публикации воздушная тревога отменена по всей территории Украины.

Ранее украинские издания сообщали о взрывах, которые произошли в городе Южный в Одесской области. В регионе действовала воздушная тревога. По информации журналистов, в Одесской области работали системы противовоздушной обороны.

До этого в Минобороны России рассказали, что ВС РФ нанесли удар по месту дислокации командиров тактических групп "Катран" и "Омаха" украинской армии, также российские силы ликвидировали хранилище топлива для бронетехники.