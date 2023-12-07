Взрывы произошли в Хмельницкой области на западе Украины – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серия взрывов прогремела в Хмельницкой области на западе Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

Подробности случившегося не приводятся, местные власти также пока не комментировали ситуацию.

На момент публикации воздушная тревога объявлена в Хмельницкой и Одесской областях Украины.

Ранее сообщалось, что бывший депутат Народного совета ЛНР Олег Попов погиб в результате взрыва автомобиля в Луганске. Информацию о происшествии подтвердил депутат Народного совета республики Юрий Юров.

По словам парламентария, это было второе покушение на жизнь Попова. Он добавил, что первая попытка была организована еще в сентябре прошлого года. Однако тогда злоумышленника удалось поймать.