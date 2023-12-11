В Киеве прозвучало несколько взрывов – СМИ

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Несколько взрывов прозвучало в Киеве на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские издания.

Местные власти пока не комментировали ситуацию. На данный момент сирены воздушной тревоги звучат в Киевской области.

В ночь на 11 декабря серия взрывов прогремела в Снигиревке, которая находится в подконтрольном Киеву районе Херсонской области. Незадолго до этого о звуках взрывов также сообщали в городе Южный в Одесской области Украины.

В конце ноября в компании "Укрэнерго" заявили о повреждениях на теплоэлектроцентрали на юге Украины. Специалисты сообщили, что электроэнергии хватит для обеспечения потребителей, однако есть риск возникновения дефицита в пиковые часы.