Квадрокоптер десантников сбил ударный гексакоптер ВСУ под Артемовском

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Оператор БПЛА Дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ сбил гексакоптер Вооруженных сил Украины (ВСУ) типа "Баба Яга" под Артемовском. Для этого он использовал дрон-разведчик, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что оператор российского квадрокоптера возвращался после проведения воздушной разведки. В это время он увидел в небе украинский гексакоптер типа "Баба Яга", который после сброса мин возвращался в расположение подразделений ВСУ. Тогда оператор принял решение сбить украинскую технику: для этого его квадрокоптер набрал высоту, зашел на удобную траекторию и протаранил сверху гексакоптер типа "Баба Яга", после чего тот упал, добавили в Минобороны.

Там отметили, что группа десантников РФ нашла и подобрала украинский беспилотник, после чего доставила в расположение для изучения.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружили и перехватили беспилотник. По словам губернатора региона, при атаке БПЛА нет разрушений и пострадавших. Ситуация в Воронежской области находится под контролем, заявил он.

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