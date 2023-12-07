В Воронежской области сбили беспилотник

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Беспилотник был обнаружен в Воронежской области системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а после перехвачен. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате атаки БПЛА никто не пострадал. Также в регионе не обнаружено никаких разрушений.

"Ситуацию в регионе держу под контролем. Благодарен нашим военнослужащим за эффективную работу!" – отметил он.

Ранее Гусев сообщал, что 6 ноября Вооруженные силы РФ нашли и обезвредили два беспилотника в Воронежской области. Пострадавших и разрушений нет, уточнил он. Глава области также напомнил, что при обнаружении БПЛА не надо его фотографировать и выкладывать в соцсети, а также приближаться к нему.



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