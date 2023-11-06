06 ноября, 14:48Происшествия
ВС РФ обезвредили два БПЛА в Воронежской области
Фото: телеграм-канал SHOT
Вооруженные силы РФ нашли и обезвредили два беспилотника в Воронежской области. Пострадавших и разрушений нет, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.
"Благодарю наших бойцов, которые круглые сутки, без выходных, охраняют воздушное пространство региона", – отметил он.
Глава Воронежской области также напомнил, что при обнаружении БПЛА не надо его фотографировать и выкладывать в соцсети. Кроме того, нельзя приближаться к нему, добавил Гусев.
Ранее система ПВО РФ ликвидировала украинский беспилотник над Белгородской областью. В Минобороны РФ уточнили, что вражеские силы попытались осуществить атаку с помощью БПЛА самолетного типа около 13:00 по московскому времени 31 октября.
До этого российские силы противовоздушной обороны сбили восемь ракет Storm Shadow ВСУ при попытке атаковать Крым.
Четыре украинских военных самолета сбиты силами ПВО за сутки
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