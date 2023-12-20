00:59Политика
Несколько взрывов прогремело под Киевом
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Взрывы прозвучали неподалеку от окраин Киева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на киевскую городскую военную администрацию.
Уточняется, что в пригороде украинской столицы работают системы противовоздушной обороны. Другие подробности случившегося пока не приводятся.
На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в Киевской, Черниговской, Житомирской, Николаевской и Днепропетровской областях страны.
В ночь на 17 декабря взрывы прогремели в Одессе и подконтрольном Киеву городе Херсоне. Первые взрывы в Херсоне были слышны около полуночи по московскому времени, после чего в городе начался пожар.
До этого мощные взрывы произошли в Киеве 14 декабря. В результате произошедшего в некоторых районах украинской столицы отключилось водоснабжение.
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