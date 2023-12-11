Несколько станций метро в Киеве затопило водой – СМИ

Фото: ТАСС/dpa/Friedemann Kohler

Входы на станции метро "Олимпийская" и "Черниговская" в украинской столице затопило водой, пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Одно из изданий сообщало, что у входа в метрополитен Киева после закрытия шести аварийных станций образовались большие очереди.

"Станцию метро "Олимпийская" начинает затапливать водой. Кроме того, сообщается о потопе возле станции метро "Черниговская", которая вообще находится в совершенно другом районе Киева", – говорится в сообщении.

В распространившихся в Сети фото можно увидеть, как находящиеся на автостоянке машины у станции стоят в воде, которая доходит до половины колес. Поток не останавливается, на обочинах лежит снег, пишут в СМИ.

8 декабря в киевском метро произошла разгерметизация тоннеля, в результате чего шесть станций на синей ветке пришлось закрыть. Сначала специалистам предстоит обследовать тоннель, осуществить инженерные изыскания и установить причину случившегося. Речь идет о подземных тоннелях между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".