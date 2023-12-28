28 декабря, 03:59Политика
В Кривом Роге и Херсоне прозвучали взрывы
Фото: 123RF/bryanwilkinson
Взрывы прогремели утром 28 декабря в городе Кривом Роге в Днепропетровской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает РИА Новости.
Кроме того, серия взрывов была слышны в подконтрольных украинским властям городе Херсоне. Несколько взрывов произошли с промежутком более часа между ними.
На данный момент в ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога.
В ночь на 26 декабря сообщалось о взрывах в Николаеве и Одесской области Украины. До этого стало известно, что сильный взрыв прогремел в Киеве со стороны аэропорта Жуляны. Несколько взрывов также были слышны в Соломенском и Голосеевском районах украинской столицы.
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