Подпольщик рассказал, что поразили ракетные удары России на Украине

Фото: Ukrainian Emergency Situations Ministry via AP

Ракетные удары по Украине 29 декабря были нанесены по военным заводам, расчетам ПВО, складам боеприпасов и расположению иностранных наемников. Об этом со ссылкой на координатора Николаевского подполья сообщает РИА Новости.

Так, согласно данным подпольщиков, в Харькове был поражен входящий в концерн "Укроборонпром" Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева, который выпускает и ремонтирует танки и БМП для ВСУ. В Киеве были поражены военные и инфраструктурные объекты, в том числе завод "Артем", также входящий в "Укроборонпром".

В Запорожье, по данным подполья, после взрывов была зафиксирована последующая детонация, что свидетельствует о поражении склада с боеприпасами. Подпольщики в Одессе подтвердили пять ударов по инфраструктурным и военным объектам в городе и окрестностях, включая позицию ПВО и порт.

Во Львовской же области ракетные удары были нанесены по местам расположения иностранных наемников.

Главком ВСУ Валерий Залужный признал, что на военных, промышленных и критически важных объектах Украины в ночь на 29 декабря были слышны взрывы.



Во многих городах Украины, включая Киев, прогремели взрывы. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога. Взрывы произошли и на объекте критической инфраструктуры во Львове, после которых вспыхнул пожар.

По сообщению Минобороны, российские военные с 23 по 29 декабря произвели 51 удар по военным объектам ВСУ с помощью ракет и БПЛА.

Авиация РФ уничтожила опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении