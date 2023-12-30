Посол РФ Антонов заявил, что реакция США на удары по Украине говорит об успешности СВО

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что реакция США на российские массированные удары по военным объектам на Украине говорит об успешности СВО. Слова посла приводит телеграм-канал российской дипмиссии.

Дипломат заявил, что задачи Запада не изменились и там все так же хотят одолеть РФ на поле боя, нанести экономическое поражение санкциями и внести раскол в общество. Однако их попытки не увенчались успехом, за последний год страна консолидировалась, усилила боеготовность военных, свидетельством чему стала и атака 29 декабря.

"Если бы хоть на минутку в Вашингтоне задумались о простых украинцах, если здесь была бы хоть толика сострадания, то решение конфликта видится на поверхности – незамедлительно прекратить гибридную войну и тем самым избежать многочисленных жертв", – заявил Антонов.

Посол отметил, что агрессивные заявления с призывами к более ожесточенному военному противостоянию ведут к серьезным последствиям для региональной и глобальной безопасности. Антонов подчеркнул, историческая ответственность за это, как и за конфликт на Украине, лежит на США.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Киев и Запад ждут самые плохие новости на Украине. Он подчеркнул, что военные планы киевского режима потерпели тотальное фиаско, поэтому плохие новости для Украины и Запада будут вне зависимости от того, утвердят ли в Вашингтоне или Брюсселе новые пакеты военной и финансовой помощи для Киева.

До этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что подразделения ВС РФ полностью освободили населенный пункт Марьинка, расположенный возле Донецка. Позднее главком ВСУ Валерий Залужный признал потерю Марьинки, заявив, что украинская армия отошла из западных окраин города.

Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения