Если бы не работа украинской ПВО, жертв среди мирных жителей бы не было – Небензя

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Если бы не работа украинской системы ПВО, жертв среди мирных жителей Украины не было бы. Такое заявление сделал на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

Он отметил, что именно украинские ракеты ПВО, промахиваясь или сбиваясь с курса, падают на мирные объекты или жилые дома.

На данном заседании постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд обвинила Россию в нанесении ударов по гражданским объектам на Украине. Она также заявила, что жертв среди мирного населения "было бы больше, если бы не украинская ПВО, которую поставляет международное сообщество".

"Представитель Великобритании безапелляционно заявила, что жертв было бы больше, если бы не работа украинской ПВО. Трудно представить больший цинизм. Если бы не работа украинской ПВО, то жертв среди мирных жителей просто бы не было", – приводит ответ Небензи на ее слова РИА Новости.

Постпред РФ также обратил внимание на то, что украинская ПВО размещается в жилых кварталах городов, что прямо нарушает международное гуманитарное право. По его словам, в том, что это происходит, не сомневаются даже пользователи украинских соцсетей, которые прямо предупреждают об этом своих сограждан.

"Поэтому мы бы посоветовали остерегаться заявлений Великобритании о поставке Киеву еще 100 ракет противовоздушной обороны, от использования которой гибнут мирные жители", – резюмировал Небензя.

Ранее глава Минобороны Великобритании Грант Шэппс сообщил, что страна поставит на Украину сотни ракет противовоздушной обороны. Шэппс также заявил, что системы ПВО, которые поставляет Великобритания, способны сбивать российские беспилотники и ракеты с невероятной точностью.

В то же время, представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат признался, что украинские силы за все время проведения спецоперации не сумели сбить ни одной из более чем 300 российских ракет Х-22.



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