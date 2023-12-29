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29 декабря, 08:59

Происшествия

Объект критической инфраструктуры загорелся после взрывов во Львове

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Взрывы произошли на объекте критической инфраструктуры во Львове, после которых вспыхнул пожар, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра города Андрея Садового.

По его словам, на месте работают оперативные службы. При этом другие подробности он приводить не стал.

Ранним утром сообщалось, что серия взрывов прогремела во Львове и Харькове. Садовой рассказал о двух прилетах во Львове. При этом мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе прогремело не менее шести взрывов.

Кроме того, сообщалось о взрывах в Черкассах. Сирены воздушной тревоги работают почти на всей территории Украины.

Накануне утром сообщалось о взрывах в Кривом Роге на Украине и серии взрывов в Херсоне.

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