Фото: Министерство обороны РФ

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что ВС РФ могут вытолкнуть украинскую армию на запад в ответ на террористические атаки Киева. Таким мнением он поделился на YouTube-канале The Duran.

Он добавил, что действия Украины подтверждают необходимость проведения спецоперации до конца. По мнению эксперта, Россия выйдет из этого конфликта сильной в военном отношении, а также укрепит свои позиции на международной арене.

Ранее военный эксперт Франц-Штефан Гади сообщил, что украинские войска находятся под давлением из-за российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые заглушают технику ВСУ.

До этого экс-глава Генштаба ВВС Франции генерал Жан-Поль Паломеро заявил, что Владимир Путин чрезвычайно укрепил российскую армию, в связи с чем РФ может победить Украину уже в этом году.

Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения