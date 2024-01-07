В Германии заявили, что ВСУ не могут противостоять российским средствам РЭБ

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Украинские войска находятся под давлением из-за российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Они заглушают технику ВСУ, сообщает Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на военного эксперта Франца-Штефана Гади.

"Конечно, российские вооруженные силы всегда были лидерами в области радиоэлектронной борьбы, манипулирования противником с помощью передатчиков помех", – подчеркнул он.

Как отметил эксперт, российские БПЛА и вертолеты эффективно ликвидируют украинскую технику.

"Крупные формирования ВСУ с бронетехникой были слишком заметны для российских боевых вертолетов и беспилотников", – рассказал Гади.

Ранее СМИ сообщали о том, что украинские войска понесли тяжелые потери в результате действий Вооруженных сил России, в том числе на протяженном участке линии фронта в Донбассе. На фоне таких потерь генералы ВСУ настаивают на полумиллионной мобилизации населения.

До этого издание Sky News заявило, что Россия в предстоящем году может перейти в наступление, взяв Одессу и все черноморское побережье Украины.

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