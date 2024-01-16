Солдаты ВСУ пожаловались на растущее давление ВС РФ на купянском направлении – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили о нарастающем давлении российской армии на купянском направлении. Об этом сообщает телеканал BFM TV.

Украинский военный по фамилии Промин рассказал, что подразделения РФ наступают волнами, и каждая из них становится все сильнее. Другой солдат ВСУ пожаловался, что на бои на купянском направлении влияет ухудшающаяся погода.

"Это выматывает, ребята больше не выдерживают. Дождь, грязь, холод и, конечно, потери", – поделился боец.

Кроме того, в армии Украины отметили, что в стране все меньше думают о ситуации на передовой, а западные союзники все меньше внимания уделяют спецоперации.

Ранее бойцы штурмового подразделения Западной группировки ВС РФ захватили позиции ВСУ и взяли в плен украинских военнослужащих на купянском направлении. Российские военные оказали помощь раненым украинским бойцам и отправили в свой тыл группу военнослужащих противника с полезными сведениями.

Минобороны РФ показало работу саперов на купянском направлении