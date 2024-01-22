Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при обстреле Донецка

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21 человек находится на стационарном лечении в состоянии средней степени тяжести после обстрела Донецка, который произошел 21 января. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

Кроме того, он уточнил, что состояние еще одной пострадавшей оценивается как тяжелое. При этом, по его словам, всем раненым оказывается необходимая медпомощь.

"Со специалистами федеральных медицинских центров были проведены телемедицинские консультации", – добавил министр.

В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что количество пострадавших в результате обстрела со стороны украинских военнослужащих по микрорайону Текстильщик достигло 26. Также он сообщил, что число погибших составило 27 человек.

Пушилин подчеркнул, что федеральный центр сохраняет контакты с местными медучреждениями для контроля состояния раненых. Он уточнил, что врачи проводят консультации в рамках видеоконференций.

21 января рынок в донецком микрорайоне Текстильщик подвергся обстрелу со стороны Киева. Это произошло в тот момент, когда там было наиболее многолюдно, рассказал глава ДНР.

Власти республики объявили 22 января днем траура по жертвам атаки. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил в рамках расследования уголовного дела найти всех причастных к преступлению.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал чудовищным актом терроризма удар ВСУ по торговым рядам в Донецке. Он объяснил, что Киев использовал неизбирательные вооружения, которые повлекли жертвы такого большого количества людей.



Собянин выразил соболезнования семьям погибших при ударе ВСУ по Донецку