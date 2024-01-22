Правозащитные структуры ООН должны отреагировать на обстрел Донецка – постпред РФ

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк и возглавляемое им управление (УВКПЧ) должны публично отреагировать на обстрел мирного населения в Донецке, сообщил постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов. Его цитирует РИА Новости.

Он напомнил, что в результате действий украинских боевиков погибли 27 человек и не менее 25 пострадали. Постпред призвал Тюрка не допустить, чтобы "подобные зверства" остались незамеченными и публично отреагировать на обстрел мирного населения.

Гатилов добавил, что президент Украины Владимир Зеленский и его палачи, столкнувшиеся с рядом как политических, так и военных неудач, "снова вымещают свою слепую ярость на мирном населении Донбасса".

При этом, как он считает, Запад не осудит и даже не заметит этот акт варварства. Более того, некоторые международные правозащитные организации могут последовать этому примеру.

21 января рынок в донецком микрорайоне Текстильщик подвергся обстрелу со стороны Киева. Это произошло в тот момент, когда там было наиболее многолюдно, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Жертвами агрессии стали 28 человек, еще 30 пострадали. По словам Пушилина, 27 человек умерли в результате обстрела донецкого микрорайона Текстильщик. Еще один погиб в Куйбышевском районе.

Власти республики объявили 22 января днем траура по жертвам атаки.

Собянин выразил соболезнования семьям погибших при ударе ВСУ по Донецку