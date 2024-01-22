22 января, 07:50Политика
Правозащитные структуры ООН должны отреагировать на обстрел Донецка – постпред РФ
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк и возглавляемое им управление (УВКПЧ) должны публично отреагировать на обстрел мирного населения в Донецке, сообщил постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов. Его цитирует РИА Новости.
Он напомнил, что в результате действий украинских боевиков погибли 27 человек и не менее 25 пострадали. Постпред призвал Тюрка не допустить, чтобы "подобные зверства" остались незамеченными и публично отреагировать на обстрел мирного населения.
Гатилов добавил, что президент Украины Владимир Зеленский и его палачи, столкнувшиеся с рядом как политических, так и военных неудач, "снова вымещают свою слепую ярость на мирном населении Донбасса".
При этом, как он считает, Запад не осудит и даже не заметит этот акт варварства. Более того, некоторые международные правозащитные организации могут последовать этому примеру.
21 января рынок в донецком микрорайоне Текстильщик подвергся обстрелу со стороны Киева. Это произошло в тот момент, когда там было наиболее многолюдно, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
Жертвами агрессии стали 28 человек, еще 30 пострадали. По словам Пушилина, 27 человек умерли в результате обстрела донецкого микрорайона Текстильщик. Еще один погиб в Куйбышевском районе.
Власти республики объявили 22 января днем траура по жертвам атаки.
Собянин выразил соболезнования семьям погибших при ударе ВСУ по Донецку
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