28 января, 18:22Происшествия
Женщина пострадала из-за сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ в Донецке
Фото: depositphotos/Afotoeu
Мирная жительница пострадала в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ в Донецке. Глава города Алексей Кулемзин рассказал о происшествии в официальном телеграм-канале.
"В результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе в поселке шахты Абакумова получила ранение женщина 1964 года рождения", – говорится в его публикации.
21 января ВСУ обстреляли рынок в донецком микрорайоне Текстильщик. Это произошло в тот момент, когда там было наиболее многолюдно, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
Жертвами агрессии стали 28 человек, еще 30 пострадали. По словам Пушилина, 27 человек умерли в результате обстрела донецкого микрорайона Текстильщик. Еще один погиб в Куйбышевском районе.
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