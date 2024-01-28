Женщина пострадала из-за сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ в Донецке

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Мирная жительница пострадала в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ в Донецке. Глава города Алексей Кулемзин рассказал о происшествии в официальном телеграм-канале.

"В результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе в поселке шахты Абакумова получила ранение женщина 1964 года рождения", – говорится в его публикации.

21 января ВСУ обстреляли рынок в донецком микрорайоне Текстильщик. Это произошло в тот момент, когда там было наиболее многолюдно, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Жертвами агрессии стали 28 человек, еще 30 пострадали. По словам Пушилина, 27 человек умерли в результате обстрела донецкого микрорайона Текстильщик. Еще один погиб в Куйбышевском районе.



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