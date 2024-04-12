Шесть человек погибли при обстреле Токмака в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"

В результате обстрела ВСУ города Токмак в Запорожской области, предварительно, погибли шесть человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщил глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

Кроме того, не менее 20 жителей города получили тяжелые ранения и травмы. Без газоснабжения остались 25 частных домов и 9 многоэтажек.

"На данный момент производится тушение пожара и разбор завалов. Возможны повторные атаки противника", – добавил Рогов.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал об обстреле Токмака со стороны украинских войск, в результате которого погиб один ребенок.

Глава региона добавил, что все пострадавшие и родственники погибших получат всестороннюю помощь.