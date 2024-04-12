Десять сотрудников МЧС РФ пострадали в результате атаки БПЛА в ДНР

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Десять сотрудников МЧС РФ пострадали в результате атаки беспилотника в Никитовском районе Горловки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Огнеборцы ликвидировали пожар. Частный дом загорелся из-за сброса взрывоопасного предмета", – отмечается в сообщении.

Ведомство подчеркнуло, что во время тушения огня произошла атака с БПЛА, в результате чего спасатели получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировали.

Ранее три жителя ДНР получили ранения средней степени тяжести в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Центрально-Городском районе Горловки из-за детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса ВСУ пострадал сотрудник Горловского УГГ "Донбассгаз". Также в результате атаки украинских военных ранения получили мужчины 1965 и 1957 годов рождения.

До этого мэр Горловки Иван Приходько сообщил о раненых горожанах в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, атаке подверглись улицы Готвальда и Чкалова. Он призвал жителей быть осторожными и уйти с улиц.

