Три человека пострадали в ДНР из-за обстрелов ВСУ

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Три жителя ДНР получили ранения средней степени тяжести в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

По его словам, в Центрально-Городском районе Горловки из-за детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса ВСУ пострадал сотрудник Горловского УГГ "Донбассгаз". Также в результате атаки украинских военных ранения получили мужчины 1965 и 1957 годов рождения.

Пушилин отметил, что всего зафиксировали 14 обстрелов со стороны ВСУ, выпущено 39 боеприпасов, также применялись реактивная артиллерия, ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в областной клинической больнице проходят лечение 13 человек, которые пострадали при обстрелах ВСУ. Из них пятеро находятся в реанимации, остальные получают медпомощь в отделениях. Врачи пристально наблюдают за пациентами, при необходимости медики советуются с коллегами из федерального центра, сказал он.