Участок водовода перебит при обстреле Горловки в ДНР со стороны ВСУ

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ВСУ атаковали водоснабжающую инфраструктуру в городе Горловке Донецкой Народной Республики и повредили участок водовода. Об этом сообщил глава городской администрации Иван Приходько.

"По предварительным данным, украинские боевики нанесли целенаправленный удар по водоснабжающей инфраструктуре. Перебит участок водовода", – приводит его слова ТАСС.

Кроме того, из-за обстрела была повреждена одна из котельных в Центрально-Городском районе Горловки. Из-за угрозы обстрелов со стороны украинских формирований, точные масштабы повреждений установить пока невозможно, сообщили в пресс-службе городского округа.

Утром 26 марта под обстрел ВСУ попало село Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области. Пострадали три человека, среди которых двое пожарных МЧС России.

До этого российские средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью два реактивных снаряда РСЗО "Град". Попытку Киева совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ удалось пресечь около 07:00 26 марта.