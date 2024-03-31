Пять пострадавших при обстрелах ВСУ Белгородской области находятся в реанимации

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

В областной клинической больнице лечатся 13 человек, которые пострадали при обстрелах Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Из них пять человек находятся в реанимации. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, остальные восемь человек получают медпомощь в отделениях. Все пациенты постоянно находятся по пристальным вниманием врачей. При необходимости местные медики советуются со специалистами из федерального центра, указал Гладков.

Губернатор добавил, что положительная динамика зафиксирована у большинства раненых, и поддержание оптимизма играет ключевую роль в процессе выздоровления. Более того, он навестил еще две больницы, в которых лечатся белгородцы. Так, в детской областной больнице медпомощь получает 12-летняя Даша, которая была ранена 29 марта, и 15-летний Андрей из поселка Октябрьский – его госпитализировали 17 марта. Со слов Гладкова, дети идут на поправку, их скоро выпишут.

В городской больнице № 2 Белгорода губернатор навестил 18 человек, которые пострадали от прилетов со стороны ВСУ. Сейчас их состояние оценивается как стабильное, всем оказывается медпомощь, сказал Гладков.

Ранее он сообщил, что в результате обстрела ВСУ села Дунайка погибла женщина. По его информации, в момент атаки она была на улице и скончалась от полученных травм до приезда скорой помощи. Губернатор выразил искренние соболезнования семье погибшей.