Ребенок ранен в ДНР при детонации взрывчатки

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В результате детонации взрывоопасного предмета в селе Луганское в ДНР пострадал ребенок. Об этом сообщается в телеграм-канале Совместного центра контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Сообщается, что в селе Луганское Дебальцевского муниципального округа в результате детонации ВОП ранен мальчик 2012 года рождения.

Информация о состоянии пострадавшего ребенка уточняется.

Ранее два человека получили ранения в результате обстрела Донецка. Для атаки по городу противник использовал снаряды калибром 155 миллиметров.

До этого украинские силы нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по больнице в Донецке. В результате повреждено остекление.