10 марта, 09:08Происшествия
Два человека получили ранения в результате обстрела Донецка
Фото: телеграм-канал Readovka
Минувшей ночью украинские боевики подвергли обстрелу микрорайон Текстильщик на западе Донецка. В результате вражеской атаки пострадали два человека. О происшествии рассказали представители экстренных служб.
"Пока известно о двух раненых в микрорайоне Текстильщик", – передает ТАСС их слова.
Для атаки по городу противник использовал снаряды калибром 155 миллиметров.
Ранее ВСУ сбросили с дрона на Горловку в ДНР взрывоопасный предмет, в результате чего четыре человека получили травмы.
До этого украинские силы нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по больнице в Донецке. В результате повреждено остекление.
Число жертв удара ВСУ по Донецку достигло 27
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