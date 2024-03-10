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10 марта, 09:08

Происшествия

Два человека получили ранения в результате обстрела Донецка

Фото: телеграм-канал Readovka

Минувшей ночью украинские боевики подвергли обстрелу микрорайон Текстильщик на западе Донецка. В результате вражеской атаки пострадали два человека. О происшествии рассказали представители экстренных служб.

"Пока известно о двух раненых в микрорайоне Текстильщик", – передает ТАСС их слова.

Для атаки по городу противник использовал снаряды калибром 155 миллиметров.

Ранее ВСУ сбросили с дрона на Горловку в ДНР взрывоопасный предмет, в результате чего четыре человека получили травмы.

До этого украинские силы нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по больнице в Донецке. В результате повреждено остекление.

Число жертв удара ВСУ по Донецку достигло 27

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