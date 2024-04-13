Число погибших при обстреле Токмака в Запорожской области достигло 8

Фото: телеграм-канал "Балицкий Евгений"

Количество жертв обстрела города Токмак в Запорожской области со стороны украинских войск выросло до 8 человек, среди них два ребенка. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Оперативные службы Запорожской области продолжают разбор завалов разрушенных после атаки ВСУ жилых домов в Токмаке. За прошедшую ночь из-под завалов извлекли тела еще двух человек", – подчеркнул он.

Балицкий уточнил, что 13 пострадавших доставили в городскую больницу, они получают медицинскую помощь. С родственниками погибших также работают врачи. Людям, которые остались без дома, предоставили временное жилье.

Глава региона добавил, что в настоящее время специалисты оценивают разрушения.

Украинские войска совершили обстрел города Токмак вечером 12 апреля. В результате атаки ВСУ сообщалось о шести погибших. Отмечалось, что еще не менее 20 жителей получили различные ранения.

Кроме того, при обстреле без газоснабжения остались 25 домов частного сектора и 9 домов многоэтажного сектора.