Пожар площадью 400 кв м произошел в неэксплуатируемом здании на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Неэксплуатируемое здание загорелось на севере столицы. Площадь возгорания составляет 400 квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

На месте уже находятся пожарные подразделения, которые принялись тушить огонь. Всего там работают более 50 специалистов и 17 единиц техники.

Подробности и информация о возможных пострадавших в данный момент уточняется.

Ранее возгорание произошло в доме страхового общества "Россия" на Сретенском бульваре. Огонь распространился на 80 квадратных метров. Через некоторое время пожар удалось полностью потушить. В результате происшествия никто не пострадал.

До этого грузовой автомобиль загорелся на Каширском шоссе, в районе дома 78А. Огонь охватил кабину грузовика и частично груз автомобиля. Пожарные быстро потушили возгорание. В результате случившегося также никто не пострадал.