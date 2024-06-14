Пожар в неэксплуатируемом здании на севере Москвы полностью потушен

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарные полностью потушили возгорание в неэксплуатируемом здании на севере столицы. Об этом сообщает МЧС России в своем официальном телеграм-канале.

Информация о возможных пострадавших не уточняется.

Пожар в неэксплуатируемом здании на севере Москвы произошел вечером 13 июня. По данным некоторых изданий, возгорание произошло на территории ОКБ Сухого.

Первоначально сообщалось, что площадь возгорания составляла 400 квадратных метров, однако спустя некоторое время она увеличилась до 800 "квадратов". К тушению огня привлекались более 70 специалистов и 25 единиц техники МЧС.