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14 июня, 03:46

Происшествия

Пожарные ликвидировали открытое горение на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели ликвидировали открытое горение в неэксплуатируемом здании на севере столицы. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Информация о возможных пострадавших в результате возгорания пока не приводится.

Вечером 13 июня пожар вспыхнул в неэксплуатируемом здании на севере Москвы. По информации ряда СМИ, возгорание произошло на территории ОКБ Сухого.

Сначала площадь возгорания составляла 400 квадратных метров, однако затем она достигла 800 "квадратов". К тушению огня привлекались более 70 специалистов и 25 единиц техники МЧС.

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