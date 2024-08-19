СК Башкирии возбудил уголовное дело после пожара на газопроводе

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Следователи завели уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности на стерлитамакском газопроводе в Башкирии, где произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, рядом с нефтехимическим предприятием во время осмотра газовой магистрали, находящейся в ведении завода, произошла утечка газа и возгорание газовоздушной смеси. Региональный СК в ближайшее время проведет экспертизы для выявления точных причин пожара.

"Действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на опасном производственном объекте, будет дана надлежащая правовая оценка", – уточнили в ведомстве.

Местный житель Ринат рассказал "Газете.ру", что за несколько минут до взрыва он вместе со своим другом, находясь в 150 метрах от места происшествия, почувствовал запах карбида и увидел рябь на дороге.

"В какой-то момент начало тошнить, вышли из машины, и раздался взрыв. Нас не сильно зацепило, а лишь краем. После этого мы все бросили и начали убирать машины за гаражи. Дальше уже скорая, пожарная приехали", – поделился мужчина.

19 августа на Стерлитамакском нефтехимическом заводе произошел взрыв. По информации МЧС России, на воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим горением сжиженного газа. На месте происшествия задействованы 20 специалистов и 6 единиц техники, которым удалось локализовать пожар. В результате инцидента пострадали двое мужчин и одна женщина.