ТАСС: причиной пожара в ТРЦ "Рио" стало короткое замыкание

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Причиной пожара в торгово-развлекательном центре "Рио" в Москве стало короткое замыкание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Как подчеркнул собеседник агентства, сейчас на месте произошедшего проводятся необходимые проверки.

Пожар в ТРЦ на Большой Черемушкинской улице произошел утром 14 августа. Открытое горение зафиксировали с 1-го по 4-й этаж. Спустя время спасателям удалось локализовать огонь на 200 квадратных метрах.

Позже пожар потушили. Всего к работе были привлечены около 52 специалистов и 16 единиц техники.

Пострадавших при пожаре нет, на момент происшествия здание было закрыто для посетителей.

