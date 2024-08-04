Мусор и покрышки загорелись в Азове на площади 5 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "Подъём"

Мусор и покрышки загорелись в промышленной зоне в Азове на площади 5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

Огонь перекинулся на склад. На месте работают около 90 специалистов и 27 единиц техники.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, в результате возгорания появилась угроза распространения пожара на склад с горюче-смазочными материалами.

"В Азове подразделения пожарных ликвидируют крупное возгорание на складе автопокрышек", – отметил он в своем телеграм-канале.

Ранее три квартиры загорелись в многоквартирном доме в Ульяновске на улице Корунковой, 2/19. Прибывшие на место экстренные службы начали оперативно эвакуировать жильцов.

Спасатели ликвидировали открытое горение на площади 200 "квадратов", а также эвакуировали 25 жильцов. В результате пожара погибли двухлетний ребенок и две женщины. По факту гибели людей и уничтожения имущества возбуждено уголовное дело.

