04 августа, 18:31Происшествия
Мусор и покрышки загорелись в Азове на площади 5 тыс "квадратов"
Фото: телеграм-канал "Подъём"
Мусор и покрышки загорелись в промышленной зоне в Азове на площади 5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.
Огонь перекинулся на склад. На месте работают около 90 специалистов и 27 единиц техники.
По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, в результате возгорания появилась угроза распространения пожара на склад с горюче-смазочными материалами.
"В Азове подразделения пожарных ликвидируют крупное возгорание на складе автопокрышек", – отметил он в своем телеграм-канале.
Ранее три квартиры загорелись в многоквартирном доме в Ульяновске на улице Корунковой, 2/19. Прибывшие на место экстренные службы начали оперативно эвакуировать жильцов.
Спасатели ликвидировали открытое горение на площади 200 "квадратов", а также эвакуировали 25 жильцов. В результате пожара погибли двухлетний ребенок и две женщины. По факту гибели людей и уничтожения имущества возбуждено уголовное дело.
Три квартиры загорелись в многоквартирном доме в Ульяновске