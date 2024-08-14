Пожар в ТРЦ "Рио" в Москве потушен

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Спасатели потушили пожар в торгово-развлекательном центре "Рио" в Москве, сообщает пресс-служба МЧС России.

Пожар в ТРЦ, который расположен на Большой Черемушкинской улице, доме 1, произошел утром 14 августа. Открытое горение наблюдалось с 1-го по 4-й этаж.

Столичные спасатели локализовали огонь на 200 квадратных метрах. На месте ЧП проводился разбор вентилируемого фасада для проливки конструкций и исключения тления горючих материалов. Всего к работе привлекли 52 специалиста и 16 единиц техники.

Пострадавших при пожаре не было, так как на момент происшествия ТЦ был закрыт для посетителей, поэтому эвакуация не понадобилась.

Установлением обстоятельств пожара, а также контролем хода и результатов процессуальной проверки занимается Зюзинская межрайонная прокуратура. Точную причину возгорания ведомство сообщит после проведения пожарно-технической экспертизы.

