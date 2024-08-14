14 августа, 10:08Происшествия
Пожар в ТРЦ "Рио" в Москве потушен
Пожар в ТРЦ, который расположен на Большой Черемушкинской улице, доме 1, произошел утром 14 августа. Открытое горение наблюдалось с 1-го по 4-й этаж.
Столичные спасатели локализовали огонь на 200 квадратных метрах. На месте ЧП проводился разбор вентилируемого фасада для проливки конструкций и исключения тления горючих материалов. Всего к работе привлекли 52 специалиста и 16 единиц техники.
Пострадавших при пожаре не было, так как на момент происшествия ТЦ был закрыт для посетителей, поэтому эвакуация не понадобилась.
Установлением обстоятельств пожара, а также контролем хода и результатов процессуальной проверки занимается Зюзинская межрайонная прокуратура. Точную причину возгорания ведомство сообщит после проведения пожарно-технической экспертизы.