Пожар в ТРЦ "Рио" в Москве локализован на 200 квадратных метрах

Пожар на фасаде торгово-развлекательного центра "Рио" в Москве локализован на 200 квадратных метрах, передает пресс-служба МЧС России.

В данный момент спасатели продолжают тушение огня, при этом в само здание он не распространился. На месте ЧП проводится разбор вентилируемого фасада для проливки конструкций и исключения тления горючих материалов.

Сведений о пострадавших не поступало, уточнили в ведомстве. Всего к работе привлеклись 52 специалиста и 16 единиц техники.

Там же добавили, что на момент пожара ТЦ был закрыт для посетителей, поэтому эвакуация не понадобилась.

В свою очередь, установление обстоятельств пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки контролирует Зюзинская межрайонная прокуратура. Как отметили в телеграм-канале столичной прокуратуры, точная причина возгорания будет известна после пожарно-технической экспертизы.

Сейчас на месте происшествия находятся заместитель прокурора ЮЗАО Олег Жилин и и. о. межрайонного прокурора Григорий Романов. Они координируют работу правоохранительных органов и спецслужб.

ТРЦ "Рио" вспыхнул утром 14 августа. Открытое горение наблюдалось с 1-го по 4-й этаж.

До этого пожар случился на третьем этаже торгового центра в Симферополе. В результате пожара частично обрушилась кровля, огонь охватил площадь в 500 квадратных метров. Из здания были эвакуированы около 130 человек, никто не пострадал.