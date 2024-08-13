Пожарные тушат возгорание в больнице на севере Москвы

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Возгорание произошло на территории больницы на севере Москвы, огонь вспыхнул в подвале трехэтажного административного здания. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

В ведомстве уточнили, что площадь возгорания составляет 50 квадратных метров. На месте уже находятся пожарные подразделения, которые тушат огонь.

Пожар не повлиял на работу находящегося рядом лечебного корпуса. Сведений о пострадавших не поступало, добавили в МЧС.

В ночь на 12 августа возгорание произошло в жилом доме в подмосковной Лобне. Пожарные спасли из горящего здания 6 человек, в том числе ребенка. Еще 18 человек спасатели вывели на улицу.

В результате пожара погибли два человека. Следователи завели уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.