СК возбудил дело после гибели двух человек при пожаре в гостинице в Лобне

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Следователи завели уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате гибели двух человек при пожаре в гостинице в подмосковной Лобне. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Подмосковью.

"После ликвидации пожара двое человек (были. – Прим. ред.) госпитализированы в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, где впоследствии скончались. Еще трое потерпевших получили ожоги различной степени тяжести", – уточнили в ведомстве.

Сотрудники СК вместе с криминалистами уже осмотрели место происшествия и провели допросы. Кроме того, следователи назначили ряд мероприятий, в том числе судмедэкспертизу, а также пожарно-технические и генетические исследования.

Пожар в Долгопрудненском городском округе Лобни в жилом доме с мансардой на 200 квадратных метрах произошел в ночь на 12 августа. Пожарным удалось спасти из горящего здания 6 человек, в том числе ребенка. Еще 18 человек спасатели вывели на улицу. Спустя время удалось ликвидировать открытое горение.

