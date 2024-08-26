Второй пострадавший при возгорании на заводе в Стерлитамаке умер в больнице

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Второй пострадавший при возгорании на газопроводе нефтехимического завода в Стерлитамаке в Башкирии скончался в больнице. Об этом ТАСС заявила руководитель пресс-службы Минздрава республики Мария Апкаримова.

Она уточнила, что он находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Ранее в медучреждении умер другой пострадавший при пожаре. За жизнь третьего человека, который получил ожоги, продолжают бороться врачи, пишет агентство.

Взрыв на Стерлитамакском заводе произошел 19 августа. На воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим горением сжиженного газа. Спасатели ликвидировали пожар.

В результате ЧП пострадали три человека. Состояние двоих оценивалось как тяжелое, третьего – крайне тяжелое. Пострадавших перевели из реанимации горбольницы в Республиканский ожоговый центр Уфы. Для транспортировки использовалась санитарная авиация.

По факту нарушения требований промышленной безопасности возбуждено уголовное дело. Региональный СК проведет экспертизы для определения точных причин пожара.