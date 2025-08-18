Сийярто ответил Сибиге на попытку оправдать атаки ВСУ на нефтепровод "Дружба"

Фото: ТАСС/DPA/Patrick Pleul

Российские действия по поставкам нефти на экспорт отвечают интересам Венгрии, а Киев, который атакует нефтепроводы, им противоречит. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, отвечая украинскому коллеге Андрею Сибиге, который попытался оправдать атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтепровод "Дружба".

"Министр иностранных дел Украины набросился на меня в соцсети Х после того, как я сообщил об украинском нападении на нефтепровод, идущий в Венгрию. Он посоветовал мне жаловаться на россиян", – указал глава МИД Венгрии в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

По словам Сийярто, некоторые факты Сибига не упомянул, в том числе и то, что Россия десятилетиями поставляет нефть в Венгрию по "Дружбе", а Украина наносит удары по трубопроводу.

Как отметил министр, он ставит интересы своего государства выше всего, призвав помнить, что большая часть электроэнергии, которая поставляется на Украину, поступает из Венгрии. По его мнению, своими действиями Украина и Евросоюз пытаются втянуть страну в боевые действия. Однако Сийярто подчеркнул, что Венгрия не поддастся внешнему влиянию.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на атаку Украины на нефтепровод, который ведет в Венгрию. Она напомнила, что Россия уже давно предупреждала западные страны об опасности поддержки Украины, которая "как поганая зараза расползается по всему миру".

