Судно Viking Sky прибыло в норвежский порт

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Норвежский круизный лайнер Viking Sky, у которого отказал двигатель в море, прибыл в порт города Молде. Трансляцию прибытия вела телекомпания NRK.

Паром отбуксировали с помощью буксировочного судна и двух других судов. Эвакуацию людей с судна ранее приостановили, всего эвакуировали более 400 человек из порядка 1,4 тысячи. 17 пассажиров госпитализировали, некоторые из них получили ушибы и переломы.

Людей перевозили на сушу вертолетами, но спасательные работы осложнял сильный ветер. Также была угроза, что судно выбросит на скалы.

Остальных на берег доставили на Viking Sky. Все пассажиры сойдут на берег и будут доставлены в отель, где находится центр по оказанию им помощи. Известно, что четыре члена экипажа оказались россиянами. Очередной выход Viking Sky в море планировался 27 марта, однако из-за ЧП его пришлось отменить.