В Москве два теплохода задели друг друга из-за сильного ветра

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве теплоходы "Александр Свирский" и "Тимирязев" задели друг друга из-за сильного ветра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города.

"На причале № 1 от сильного ветра качнулся прогулочный теплоход и задел бортом пришвартованное соседнее судно", – рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что прогулочные теплоходы не получили значительных повреждений. Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет.

Ранее прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова в Санкт-Петербурге.

