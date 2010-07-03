Прогулочный катер с людьми перевернулся в Санкт-Петербурге

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Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова в Санкт-Петербурге.

Как сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР, спасти удалось восемь человек, еще один пропал без вести.

Поисково-спасательная операция продолжается. К ней привлечены 18 единиц техники и 47 человек. Причиной инцидента мог стать сильный ветер.

Возбуждено уголовное дело. Ранее сообщалось, что пожар произошел на двухпалубном теплоходе загорелся в акватории Москвы-реки в Коломенском.