Теплоход загорелся в Нагатинском затоне

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Двухпалубный теплоход загорелся в акватории Москвы-реки в Коломенском, передает ТАСС.

Пожар произошел на теплоходе, стоящем в районе дома № 2 по Коломенской улице. Подробности происшествия и сведения о пострадавших уточняются.