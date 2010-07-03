Площадь пожара на теплоходе под Нижним Новгородом возросла до 450 кв. м

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

В региональном МЧС сообщили, что площадь пожара на неэксплуатируемом теплоходе в Сибирском затоне в городе Бор Нижегородской области возросла до 450 квадратных метров, передает "Интерфакс".

В тушении задействованы 38 человек и 13 единиц техники, привлечен пожарный катер "Вьюн". Причина задымления и размер ущерба устанавливаются. На место происшествия выехали следственная группа и заместитель Приволжского транспортного прокурора.

Данных о погибших или пострадавших нет. Судно не эксплуатируется с 2018 года, пассажиров на нем не было.

Трехпалубный теплоход "Святая Русь" (прежнее название – "Родина") был спущен на воду в ГДР в 1955 году. В 2006 году он прошел последнюю модернизацию. Транспортное средство рассчитано на 216 пассажиров.

Ранее сообщалось о возгорании утеплителя на площади два квадратных метра около реконструируемого здания дворца "Дружба" на территории СК "Лужники". К настоящему времени пламя полностью потушено.