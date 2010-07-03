Введенный после пожара в лагере "Холдоми" режим ЧС снят

07:24
07:24
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Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Режим ЧС, веденный после пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае, снят. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.
"Режим ЧС снят с 12 августа", – сказал представитель пресс-службы.
В среду, 7 августа, администрация "Холдоми" обратилась с просьбой о снятии режима ЧС к губернатору края Сергею Фургалу. Сотрудники палаточного лагеря пояснили, что из-за приостановления банковских операций они не могут начать выплачивать компенсации семьям. Также администрация заявила о массовых сокращениях своих работников из-за данного инцидента.
Режим ЧС на территории комплекса "Холдоми" был введен 24 июля. По данным правительства края, такое решение было принято после того, как руководство лагеря отказалось закрывать смену и отправлять детей домой. Находившиеся в лагере дети покинули его территорию только 25 июля.
Пожар в палаточном лагере "Холдоми" произошел в ночь на 23 июля. Площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров. В момент ЧП в лагере находились 175 детей. Четыре ребенка – три девочки и мальчик – погибли. Еще девять человек пострадали.
Следственный комитет завел два уголовных дела после пожара в "Холдоми". Были арестованы директор лагеря Максим Кузнецов, директор коммерческой организации, которой принадлежит лагерь, Виталий Бурлаков, а также ответственный за проверки сотрудник МЧС Эдуард Новгородцев.
Сотруднику МЧС предъявлено обвинение по делу о пожаре в лагере "Холдоми"
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