Введенный после пожара в лагере "Холдоми" режим ЧС снят

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Режим ЧС, веденный после пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае, снят. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

"Режим ЧС снят с 12 августа", – сказал представитель пресс-службы.

В среду, 7 августа, администрация "Холдоми" обратилась с просьбой о снятии режима ЧС к губернатору края Сергею Фургалу. Сотрудники палаточного лагеря пояснили, что из-за приостановления банковских операций они не могут начать выплачивать компенсации семьям. Также администрация заявила о массовых сокращениях своих работников из-за данного инцидента.

Режим ЧС на территории комплекса "Холдоми" был введен 24 июля. По данным правительства края, такое решение было принято после того, как руководство лагеря отказалось закрывать смену и отправлять детей домой. Находившиеся в лагере дети покинули его территорию только 25 июля.

Пожар в палаточном лагере "Холдоми" произошел в ночь на 23 июля. Площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров. В момент ЧП в лагере находились 175 детей. Четыре ребенка – три девочки и мальчик – погибли. Еще девять человек пострадали.

Следственный комитет завел два уголовных дела после пожара в "Холдоми". Были арестованы директор лагеря Максим Кузнецов, директор коммерческой организации, которой принадлежит лагерь, Виталий Бурлаков, а также ответственный за проверки сотрудник МЧС Эдуард Новгородцев.

