Теплоход загорелся под Нижним Новгородом

Фото: МЧС по Нижегородской области

Под Нижним Новгородом горит пассажирский теплоход. Об этом сообщил источник агентству "Интерфакс".

"Пожар произошел на борту трехпалубного пассажирского теплохода "Святая Русь" в акватории Сибирского затона", – сказано в сообщении.

Предварительная площадь пожара составляет 50 квадратных метров. Судно не эксплуатируется с 2018 года, пассажиров на нем не было, передает РИА Новости.

Трехпалубный теплоход "Святая Русь" (прежнее название – "Родина") был спущен на воду в ГДР в 1955 году. В 2006 году он прошел последнюю модернизацию. Транспортное средство рассчитано на 216 пассажиров.