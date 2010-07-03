Пенсионерка рассказала, как ее не пустили на борт "Победы"

Валентина Лисечко, которую не пустили на борт самолета авиакомпании "Победа", прокомментировала произошедшее.

Женщина рассказала телеканалу Москва 24, что перевес ее багажа составил всего 500 граммов. С собой она везла подарки внукам – фрукты и игрушки. Сумма, которую с нее требовали за "негабаритную ручную кладь", составила три тысячи рублей. Этих денег у пенсионерки с собой не оказалось.

"Пассажиры кричат: "почему вы оставили женщину, посадите, верните автобус". У меня ручная кладь была, которая соответствовала нормативам. Моя дамская сумочка, где документы лежат, тоже поместилась, не поместились только фрукты и детский самолет. Сотрудница заявила, что у меня "негабаритный" багаж, за который надо доплатить три тысячи рублей либо выбросить в мусорку", – рассказала Лисечко.

После того, как женщина выбросила ручную кладь, оставив только сумку, на самолет ее все равно не пустили. Женщина признается: из-за стресса у нее поднялось давление.

"Ты поздно выполнила мое указание. Надо было это уже давно сделать. Ты не полетишь, я тебя не посажу. Самолет улетел", – пересказывает женщина слова сотрудницы авиакомпании телеканалу "Звезда".

Лисечко подчеркнула, что в очереди за ней стояла девушка, которая успешно прошла. После этого выход на посадку в самолет был закрыт. Билет пенсионерки разрезали и поставили отметку об опоздании.

По словам женщины, представитель "Победы" отказался ей помочь.

Видео: телеграм-канал Baza

Ранее в соцсетях появилось видео , на котором женщина умоляет пропустить ее в самолет, чтобы вылететь в Чебоксары рейсом "Победы" на похороны родственника. Пассажирке в итоге отказали, так как пока она извлекала из сумки негабаритные вещи, посадка уже завершилась. Отмечалось, что сотрудники UTG позволили себе некорректное поведение.

Сам лоукостер уже прокомментировал ситуацию. В авиакомпании заявили, что "есть четкие правила, которые никто не должен нарушать". Там также добавили, что в UTG направят претензию с просьбой провести работу по общению с клиентами.

Транспортную прокуратуру попросили разобраться в случившемся.

Это не первый случай, который произошел с пассажирами авиакомпании "Победа". Народного артиста СССР Василия Ланового в начале года также не пустили на борт самолета авиакомпании. Его рюкзак с костюмом оказался слишком большим, напоминает телеканал Москва 24.

"Мы немножко опоздали на рейс, но все-таки оставалось минут 10, но человек, который пропускал, сказал, что у нас не тот вид, что не те у нас чемоданы", – рассказал народный артист.

В конце февраля 2019 года "Победу" обязали устранить нарушения по правилам ручной клади. Предостережение авиакомпании выдал Ространснадзор.