Пенсионерка рассказала, как ее не пустили на борт "Победы"

10:46
10:46
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Валентина Лисечко, которую не пустили на борт самолета авиакомпании "Победа", прокомментировала произошедшее.
Женщина рассказала телеканалу Москва 24, что перевес ее багажа составил всего 500 граммов. С собой она везла подарки внукам – фрукты и игрушки. Сумма, которую с нее требовали за "негабаритную ручную кладь", составила три тысячи рублей. Этих денег у пенсионерки с собой не оказалось.
"Пассажиры кричат: "почему вы оставили женщину, посадите, верните автобус". У меня ручная кладь была, которая соответствовала нормативам. Моя дамская сумочка, где документы лежат, тоже поместилась, не поместились только фрукты и детский самолет. Сотрудница заявила, что у меня "негабаритный" багаж, за который надо доплатить три тысячи рублей либо выбросить в мусорку", – рассказала Лисечко.
После того, как женщина выбросила ручную кладь, оставив только сумку, на самолет ее все равно не пустили. Женщина признается: из-за стресса у нее поднялось давление.
"Ты поздно выполнила мое указание. Надо было это уже давно сделать. Ты не полетишь, я тебя не посажу. Самолет улетел", – пересказывает женщина слова сотрудницы авиакомпании телеканалу "Звезда".
Лисечко подчеркнула, что в очереди за ней стояла девушка, которая успешно прошла. После этого выход на посадку в самолет был закрыт. Билет пенсионерки разрезали и поставили отметку об опоздании.
По словам женщины, представитель "Победы" отказался ей помочь.видео, на котором женщина умоляет пропустить ее в самолет, чтобы вылететь в Чебоксары рейсом "Победы" на похороны родственника. Пассажирке в итоге отказали, так как пока она извлекала из сумки негабаритные вещи, посадка уже завершилась. Отмечалось, что сотрудники UTG позволили себе некорректное поведение.
Сам лоукостер уже прокомментировал ситуацию. В авиакомпании заявили, что "есть четкие правила, которые никто не должен нарушать". Там также добавили, что в UTG направят претензию с просьбой провести работу по общению с клиентами.
Транспортную прокуратуру попросили разобраться в случившемся.
Это не первый случай, который произошел с пассажирами авиакомпании "Победа". Народного артиста СССР Василия Ланового в начале года также не пустили на борт самолета авиакомпании. Его рюкзак с костюмом оказался слишком большим, напоминает телеканал Москва 24.
"Мы немножко опоздали на рейс, но все-таки оставалось минут 10, но человек, который пропускал, сказал, что у нас не тот вид, что не те у нас чемоданы", – рассказал народный артист.
В конце февраля 2019 года "Победу" обязали устранить нарушения по правилам ручной клади. Предостережение авиакомпании выдал Ространснадзор.
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